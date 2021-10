Ateliers de sophrologie pour les aidants Cesson-Sevigné, 10 décembre 2021, Cesson-Sévigné.

Ateliers de sophrologie pour les aidants

Cesson-Sevigné, le vendredi 10 décembre à 14:30

**Ateliers de sophrologie pour les aidants organisé par le CLIC Alli’âges** Le CLIC Alli’âges est un service gratuit d’accompagnement et de suivi individualisé à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des proches aidants (maintien de l’autonomie, soutien à domicile…). Nous organisons également des actions de prévention. **À partir du 10 décembre,** un cycle de sophrologie de 8 séances d’1h30 est proposé, une fois par semaine, aux personnes qui accompagnent un proche en difficulté. Ces ateliers ont pour objectif de prendre du temps pour soi, respirer, prendre du recul sur ses propres émotions, apaiser le stress et prendre soin de soi pour continuer à prendre soin de son proche … Ils seront animés par une sophrologue et sont gratuits. Les ateliers auront lieu à Cesson-Sévigné. **Informations et inscriptions auprès du CLIC Alli’âges : tél. 02 99 77 35 13 /** [**[accueil@clic-alliages.fr](mailto:accueil@clic-alliages.fr)**](mailto:accueil@clic-alliages.fr) Pourquoi la sophrologie ? ————————- * Prendre du temps pour souffler, « respirer », se faire du bien pour pouvoir donner encore ; * Revenir à soi et à son propre corps pour retrouver des ressources ; * Maintenir l’énergie vitale pour affronter le quotidien ; * Prendre soin de ses propres émotions : évacuer la colère, la tristesse, les peurs et la culpabilité ; * Apaiser le stress et l’anxiété ; * Traverser les moments difficiles en douceur ; * Prendre le recul et le lâcher-prise nécessaires pour prendre les bonnes décisions et entrevoir un avenir plus serein ; * Renforcer la conscience de soi et connaître ses limites ; * Se nourrir au quotidien des petites choses positives ; * Installer un regard apaisé, bienveillant, sans jugement ; * Restaurer l’estime et la confiance en soi.

Gratuit – sur inscription

Par le Clic Alli’âges

Cesson-Sevigné 2 bis mail de bourgchevreuil Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



