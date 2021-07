Ris-Orangis Les Cinoches Essonne, Ris-Orangis Ateliers de réalisation d’un très court-métrage Les Cinoches Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Les participant·es réaliseront un très-court-métrage en collectivité. La réalisation du projet sera séparée en 3 activités réparties sur les trois premiers week-ends de Septembre : – Week-end du 4 et 5 Septembre : Écriture – Week-end du 11 et 12 Septembre : Tournage – Week-end du 18 et 19 Septembre : Post-production Chaque journée sera composée de 2 séances de travail, 3h le matin et 3h l’après-midi. Si, en cas d’imprévus, les participant·es n’ont pas pu terminer à la fin du week-end l’activité concernée, les organisateurs assurent de finir le travail pour permettre la continuité avec l’activité suivante. Les activités sont accessibles à partir de 9 ans et pour un maximum de 20 participant·es. Il est fortement conseillé pour assurer le bon déroulement d’une activité que les participant·es soient présent· es tout du long, donc tout un week-end. Il n’est cependant pas obligatoire que les participant·es soient absolument les mêmes d’une activité à l’autre. Le film devra durer 5 minutes maximum.

Inscription obligatoire. Atelier limité à 20 participants.

