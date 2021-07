Pioggiola Pioggiola Corse, Pioggiola Ateliers de pratique théâtrale Pioggiola Pioggiola Catégories d’évènement: Corse

Pioggiola

Ateliers de pratique théâtrale Pioggiola, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pioggiola. Ateliers de pratique théâtrale 2021-07-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-07 17:00:00 17:00:00

Pioggiola Corse Pioggiola Du mercredi au vendredi, ateliers pédagogiques journaliers (de 2 fois 2 heures) avec une courte restitution à 17h30. contact@ariacorse.net +33 4 95 61 93 18 http://www.ariacorse.net/ dernière mise à jour : 2020-08-07 par

