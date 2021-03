Monthou-sur-Bièvre Jardin des MétamorphOZes Loir-et-Cher, Monthou-sur-Bièvre Ateliers de démonstration de savoir-faire artistique Jardin des MétamorphOZes Monthou-sur-Bièvre Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Art Aborigéne, _le monde des rêves, le partage. Peinture_ Cristel Béguin, _la reine de la récupération. Scupture_ Tania Fuenzalida, _métissage résonance avec l’art aborigène d’Australie. Peintre_ Martine Magritte, drôle d’époque. Sculpture Julia Paget-Teixera, _l’art de la peinture végétale._

Tarif entrée : 5€. Respect des conditions sanitaires obligatoire : port du masque, désinfection des mains, respect des distances. Ceux qui veulent faire de la peinture devront apporter leur support et matériel

En plein air, 4 personnes par atelier ou plus si permis. Jardin des MétamorphOZes Domaine du Prieuré – 8-10 rue de l’octroi 41120 Valaire, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:00:00

