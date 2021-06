Ateliers de découverte de la nature pour les enfants Les Jardins du Muséum, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse.

Ateliers de découverte de la nature pour les enfants

Les Jardins du Muséum, le dimanche 13 juin à 14:30

**Les amphibiens et les insectes n’auront plus de secrets pour les petits curieux !** Cet atelier ludique permet, grâce à des animations et des petits jeux, d’apprendre en s’amusant. **Les insectes** Têtes, thorax, abdomens, ailes, élytres… Qu’est-ce qu’un insecte ? Venez créer votre insecte haut en couleurs à l’aide d’une multitude de tampons aux formes diverses. Un jeu de composition et de superposition pour s’exercer à la biodiversité à six pattes. Papillons, odonates et coléoptères seront de la partie ! ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=47665852) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 13 juin : 14h30 à 17h * 3 à 12 ans

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet d’entrée.

Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



