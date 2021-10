Sore Sore Landes, Sore Ateliers créatifs avec des auteurs de littérature jeunesse, librairie et dédicaces auteurs Sore Sore Catégories d’évènement: Landes

Sore

Ateliers créatifs avec des auteurs de littérature jeunesse, librairie et dédicaces auteurs Sore, 23 octobre 2021, Sore. Ateliers créatifs avec des auteurs de littérature jeunesse, librairie et dédicaces auteurs 2021-10-23 09:00:00 – 2021-10-23 12:30:00 salles municipales Place de la mairie

Sore Landes Sore 9H-12H30 : espace librairie

11H00: dédicaces auteurs

9H30-11H00: ateliers créatifs animés par les auteurs

3 ateliers au choix sur inscription par mail : contact@soretonlivre.fr

Avec Régis Lejonc : atelier d’illustration et de composition d’images: à partir de 7 ans.

Avec Thomas Scotto : atelier d’écriture et de création d’une carte pop up, thème de la maison : à partir de 8 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-01