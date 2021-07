Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans ATELIERS COBAYES / « Opération éthylique » (adultes) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**ATELIERS COBAYES / « Opération éthylique » (adultes)** Le laboratoire de l’atelier adulte ouvre ses portes aux plus de 18 ans ! Pain, fromage, vin … savez-vous ce que ces aliments ont en commun ? Venez expérimenter la fermentation alcoolique, observer au microscope les êtres vivants qui la réalisent, et déguster quelques-uns de leurs meilleurs produits. * **Jeudi 19 août à 18h** Réservation sur : [[https://billetterie.orleans-metropole.fr](https://billetterie.orleans-metropole.fr)](https://billetterie.orleans-metropole.fr) ou par mail à [[reservation-museum@orleans-metropole.fr](mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr)](mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr) Inclus dans le billet d’entrée Jauge limitée. Port du masque et distanciation entre les participants.

Le laboratoire de l'atelier adulte ouvre ses portes aux plus de 18 ans ! Pain, fromage, vin … savez-vous ce que ces aliments ont en commun ? Venez expérimenter la fermentation alcoolique ! Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T19:00:00

