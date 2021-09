Atelier Yoga – Méditation le samedi 2 octobre avec Mélissa Rue du Cirque, 2 octobre 2021, Saint-Junien.

Atelier Yoga – Méditation le samedi 2 octobre avec Mélissa

Rue du Cirque, le samedi 2 octobre à 09:30

Mélissa, **danseuse professionnelle pendant 7 ans**, rencontre le **yoga et la méditation en 2014** dans une recherche de développement et de maîtrise de soi. Mais comme tous les yogi, elle découvrit bien plus que ce qu’elle avait imaginé, et **se passionne par le côté thérapeutique du yoga.** **Titulaire d’un Bp Jeps musculation et fitness**, elle se forma en **yoga vinyasa (yoga dynamique)** puis revient au **hatha yoga** et le **yoga egyptien** dans une dynamique thérapeutique et spirituelle. Le Yoga est une discipline qui permet d’allier les **bénéfices physiques au mental** et ainsi **trouver son équilibre sur le tapis comme dans la vie quotidienne.** Il permet aussi de développer la pleine **conscience de son corps** et de sa dimension subtile. **_“ Il ne faut pas être souple pour commencer le yoga, c’est le yoga qui rend souple!”_** **Programme de l’atelier :** **L’Automne et sa symbolique (9h30 à 12h30)** En ce changement de saison qu’est l’automne, nous allons **explorer toute sa symbolique selon l’ayurveda, la médecine chinoise** et **apporter stabilité et ancrage à notre corps et notre organisme !** **9h30-10h: Pranayama** Approche des différents Prana (souffles vitaux) et les nadis (canaux énergétiques) Ida, Pingala et Sushumna Prendre conscience de son énergie vitale par le contrôle du souffle. **10h-12h: Hatha Yoga** Pratique des Asanas (posture) en conscience et présence au corps. Synchronisation du souffle et du mouvement. Mudra de la Terre. (Orithvi) **12h-12h30: Relaxation et Méditation guidée** Visualisation de l’Arbre Bronchique **Inscription:** **20€ l’atelier de 3h** Pour s’inscrire, envoyer nom, prénom, mail, tel à **[chabatz.rueducirque@gmail.com](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com).** Pour tout complément d’information contacter Delphine au **06 99 66 15 10**

Pour une entrée dans l’automne en pleine conscience

Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00