Atelier Vins de Méiterranée La Cité du Vin, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bordeaux.

Atelier Vins de Méiterranée

La Cité du Vin, le jeudi 15 juillet à 19:00

Partez en Méditerranée sur les terroirs ensoleillés du vignoble grec, croate et du sud de la France. Ces terroirs abritent tous des vignobles très anciens fondés dans l’Antiquité. Cette longue histoire n’empêche pas ces régions d’avoir trouvé aujourd’hui une place dans la viticulture moderne grâce aux progrès de l’œnologie. A travers la dégustation de trois vins, nous vous emmènerons découvrir la Crète et ses cépages indigènes rares, la Dalmatie connue pour ses rouges solaires produits de manière traditionnelle et le sud de la France avec l’appellation les Costières de Nîmes réputé pour son terroir typiquement rhodanien. En partenariat avec : Wines of Crete, Croatian Chamber of Economy et Inter Rhône

Plein Tarif 18 € Tarif Abonné 14,40 €

En juillet, la Cité du Vin vous invite au voyage et à la découverte des régions viticoles du monde, le temps d’un atelier de dégustation. Première étape : le bassin méditerranéen

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T20:00:00