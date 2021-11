Sèvres Marché Saint-Romain Hauts-de-Seine, Sèvres Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Marché Saint-Romain Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Marché Saint-Romain, 6 novembre 2021, Sèvres. Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation

Marché Saint-Romain, le samedi 6 novembre à 09:30

Cet atelier vélo se tiendra au sein du Marché Saint-Romain à Sèvres. Il sera possible de : – Venir faire diagnostiquer son vélo (traditionnel ou électrique) et de faire des petites réparation en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein…). – De réalser un marquage Bicycode au tarif de 10 € qui correspond à un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national. – De se faire sensibiliser sur différents sujets en lien avec le vélo.

Atelier gratuit, seul le marquage (Bicycode) est payant et s’élève à 10 €.

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser aux bons gestes à adopter à vélo. Marché Saint-Romain 2 avenue de l’Europe sèvres Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Marché Saint-Romain Adresse 2 avenue de l'Europe sèvres Ville Sèvres lieuville Marché Saint-Romain Sèvres