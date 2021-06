Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines ATELIER TWINE Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

ATELIER TWINE Atelier Numérique, 19 juin 2021-19 juin 2021, Versailles. ATELIER TWINE

Atelier Numérique, le samedi 19 juin à 15:00

Tu rêves de construire une histoire dont tu serais le héros ? Avec l’aide du logiciel Twine, viens participer à la création d’une histoire fabuleuse. De 10 à 14 ans

Sur inscription

Tu rêves de construire une histoire dont tu serais le héros ? Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon 78000 Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier Numérique Adresse 8, rue Saint-Simon 78000 Ville Versailles lieuville Atelier Numérique Versailles