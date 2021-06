ATELIER « TRANKY DOO » 2ème partie – Découverte ou re-découverte – DANSE SWING – PESSAC Salle BROUSS’ART MUSIQUE, 17 juin 2021-17 juin 2021, Pessac.

ATELIER « TRANKY DOO » 2ème partie – Découverte ou re-découverte – DANSE SWING – PESSAC

Salle BROUSS’ART MUSIQUE, le jeudi 17 juin à 19:00

A partir du 9 Juin, la danse peut enfin reprendre !!! Alors, les professeurs de Tap Swing se mobilisent pour vous faire découvrir ou redécouvrir des routines swing, le solo swing ou le charleston. Le programme : BORDEAUX (Chartrons) Au Studio 71 avec Benoît CALDUCH de 19h à 20h30 Mercredi 9 Juin : Solo Swing Inscription ici : [https://www.helloasso.com/…/tapswing-atelier-solo](https://www.helloasso.com/…/tapswing-atelier-solo)… Mercredi 16 Juin : Charleston Mercredi 23 Juin : Première partie Tranky Doo Mercredi 30 Juin : Deuxième partie Tranky Doo Salle Studio 71 71 Cours Edouard Vaillant 33300 Bordeaux PESSAC (Bersol) Chez Brouss’art Musique avec Audrey CAUDAN de 19h à 20h30 Jeudi 10 Juin : Première partie Tranky Doo Mardi 15 Juin : Shim sham Jeudi 17 Juin : Deuxième partie Tranky Doo Mardi 22 Juin : Shim Sham Frankie & Chazz Jeudi 24 Juin : Charleston Mardi 29 Juin : Solo Swing Salle Brouss’Art Musique 11 Rue Archimède 33600 Pessac A qui s’adressent ces ateliers : * SOLO SWING : Tu aimes la musique swing, bouger, danser, tu pratiques déjà le Lindy Hop et tu souhaites enrichir ta danse avec tes pas de solo ? * CHARLESTON : La musique des années folles t’inspire et tu veux découvrir cette danse exubérante ou tu sais déjà le danser mais souhaite perfectionner ton style ? * SHIM SHAM : La routine swing solo par excellence pour tout danseur de swing qui se respecte. Tu ne la connais pas encore ? * Shim Sham Frankie & Chazz : C’est une variante à la routine Shim sham. Pour participer à cet atelier il est nécessaire de connaître le Shim Sham car nous venons y mettre des variantes avec quelques pas un peu plus complexes que dans la version de base. * Le TRANKY DOO est l’une des routines la plus dansée par les danseurs de Lindy Hop après le Shim Sham et le Jitterbug Stroll. Alors venez la réviser ou tout simplement la découvrir ? Tarifs : Adhérent : 4 euros Non Adhérent : 6 euros Nous sommes ravis de vous revoir ENFIN en présentiel ! A très vite L’Equipe de TAP SWING tapswingandco.fr // [tapswingandco@gmail.com](mailto:tapswingandco@gmail.com) Tel : 06 20 26 19 34 L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !!

Adhérent : 4 euros – Non Adhérent : 6 euros

Découvrir le TRANKY DOO

Salle BROUSS’ART MUSIQUE 11 Rue Archimède 33600 Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T19:00:00 2021-06-17T20:30:00