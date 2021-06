Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Atelier tous publics « 50 nuances de portrait » adapté aux malvoyants Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Atelier tous publics « 50 nuances de portrait » adapté aux malvoyants 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 TARBES Rue Achile Jubinal

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 2 2 Comment retranscrire une personnalité dans un portrait ?

Les traits et les éléments de décor symboliques ne font pas tout.

Comment l’usage des couleurs peut mettre en avant un caractère.

Technique libre. RÉSERVATION OBLIGATOIRE publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 95 http://www.musee-massey.com/ Comment retranscrire une personnalité dans un portrait ?

