Atelier Théâtre, 9 juin 2021-9 juin 2021, Sorde-l'Abbaye. Atelier Théâtre 2021-06-09 14:30:00 – 2021-06-09 16:30:00 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l'église

Initiez-vous au théâtre grâce à la technique du masque neutre et expressif

Véritable outil pédagogique, le masque favorise l’écoute, la gestion de l’espace, la relation avec le partenaire.

Avec Thierry Coursan, comédien et metteur en scène

Tout public / À partir de 12 ans

Réservation obligatoire. Places limitées. Atelier Théâtre

