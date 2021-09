Lille La MAVA Lille, Nord ATELIER THÉÂTRE IMPRO ADULTES La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans cet atelier pour les adultes (de 18 à 70 ans), vous découvrirez ce qu’est le théâtre d’improvisation et vous prendrez part à la création de situations aussi incongrues qu’inexplicables, aussi drôles que surprenantes, dans la bienveillance et sans aucun jugement évidemment. En petits groupes toutes les semaines, quoi de mieux pour se vider la tête et renouer des liens sociaux ? On en a tous grandement besoin ! Infos et Inscriptions dans l’onglet FORMATIONS sur [www.lamava.fr](http://www.lamava.fr) (envoyez le formulaire à [[lamavathatre@gmail.com](mailto:lamavathatre@gmail.com)](mailto:lamavathatre@gmail.com)) La première séance d’essai est gratuite !

Atelier d’improvisation théâtrale tous les lundi de 14h à 16h ou de 20h à 22h La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

