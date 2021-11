Orléans Médiathèque Argonne Loiret, Orléans Atelier théâtral « sous l’arbre à palabres » Médiathèque Argonne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier théâtral « sous l’arbre à palabres » Médiathèque Argonne, 24 novembre 2021, Orléans. Atelier théâtral « sous l’arbre à palabres »

Médiathèque Argonne, le mercredi 24 novembre à 16:00

Dans le cadre de la semaine du partenariat Orléans-Parakou. La compagnie Nomad’I Serane fait des aller retours de la France au Bénin pour animer des ateliers théâtraux avec les jeunes ici et là-bas. Ils nous retransmettent ce qu’ils ont trouvé en Afrique : une culture de l’oralité et la manière de faire vivre le conte, par la parole et par le geste. 12 participants, dans la limite des places disponibles. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil) . Atteler de lecture-improvisation proposé par la Cie Nomad’I Serane. Médiathèque Argonne 1, Place Mozart – 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Argonne Adresse 1, Place Mozart - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Argonne Orléans