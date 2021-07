ATELIER TERRE EN FAMILLE Montesquieu-Volvestre, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Montesquieu-Volvestre.

ATELIER TERRE EN FAMILLE 2021-07-27 – 2021-07-27 ATELIER TERRE EN FAMILLE 3, rue de la Chutère

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre

23 25 EUR Les stagiaires pourront apprendre les techniques de la poterie tout en s’amusant, et en développant leur créativité, accompagner par Sandrine la céramiste.

Les objets réalisés seront colorés par les stagiaires et cuits ensuite par la céramiste, et récupérer plus tard.

« Découvrez le travail de l’argile avec Sandrine Suères céramiste professionnelle. Elle vous accueille dans son atelier.

Pour les enfants accompagnés d’un parents à partir de 3 ans.

sueresceramik@yahoo.fr http://sueresceramik.canalblog.com/

Sandrine SUERES

