Saint-Jean-d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Atelier terrarium Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Atelier terrarium Saint-Jean-d’Aulps, 5 août 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Atelier terrarium 2021-08-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-05 12:00:00 12:00:00

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie EUR 5 5 Un jardin dans un verre, le Terrarium apportera une touche supplémentaire de nature chez vous. Martine vous donnera tous ses petits secrets pour réaliser de manière ludique et créative votre composition végétale. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Autres Lieu Saint-Jean-d'Aulps Adresse Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville 46.22625#6.64109