Préfailles

ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE ADULTE Préfailles, 24 juin 2021-24 juin 2021, Préfailles. ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE ADULTE 2021-06-24 – 2021-06-24 La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles Loire-Atlantique Ambiance détendue et chaleureuse assurée.

Adultes, matériel fourni (supplément de 6€ pour la matière). Venir avec des gants.

Atelier à 31€ et 5€ d’adhésion à l’association. Réservation obligatoire.

Renseignement au 02 40 21 56 14, sur vague.eco.creative@gmail.com ou en Boutique (11 Grande Rue, La remise à Patache). L’association La Vague Éco-Créative vous propose un atelier adulte de découverte de la teinture végétale par fermentation, vous repartez avec vos écheveaux de laine teintes. vague.eco.creative@gmail.com L’association La Vague Éco-Créative vous propose un atelier adulte de découverte de la teinture végétale par fermentation, vous repartez avec vos écheveaux de laine teintes. Ambiance détendue et chaleureuse assurée.

Renseignement au 02 40 21 56 14, sur vague.eco.creative@gmail.com ou en Boutique (11 Grande Rue, La remise à Patache).

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Préfailles