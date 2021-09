Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin, Schirmeck Atelier Tawashi (éponge écolo) Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Atelier Tawashi (éponge écolo) Schirmeck, 29 septembre 2021, Schirmeck. Atelier Tawashi (éponge écolo) 2021-09-29 16:00:00 – 2021-09-29 17:30:00

Schirmeck Bas-Rhin Le mercredi à la médiathèque, découpage, peinture, collage, coloriage, jeux, dessins, … Viens bricoler avec nous et repars à la maison avec un super bricolage que tu auras fabriqué ! – groupe limité à 12 pers. +33 3 88 49 67 92 Le mercredi à la médiathèque, découpage, peinture, collage, coloriage, jeux, dessins, … Viens bricoler avec nous et repars à la maison avec un super bricolage que tu auras fabriqué ! – groupe limité à 12 pers. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Ville Schirmeck lieuville 48.47842#7.21884