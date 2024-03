ATELIER STOP AU HARCÈLEMENT DE RUE Gignac, samedi 16 mars 2024.

ATELIER STOP AU HARCÈLEMENT DE RUE Gignac Hérault

L’association l’Engrainé proposera deux ateliers créatifs pour apprendre des techniques d’expression pour muscler notre répartie.

10h30 Création d’affiches contre le harcèlement de rue et défilé au marché pour porter nos voix et nos pancartes.

De 14h30 à 16h Jeux et atelier d’écriture autour de la répartie

Réservation obligatoire. .

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

22 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie mediatheque@ville-gignac.com

