Atelier stickers Pôle associatif du Breil Malville, 22 juillet 2021, Nantes.

Horaire : 17:00 20:00

Gratuit : oui
Entrée libre
Tout public – À partir de 15 ans

Venez apprendre à fabriquer vos stickers ! Dessinez, concevez, et découpez vos stickers afin de réaliser les créations de vos rêves ! Pour information, le sticker est un support de texte ou d'images disposant sur sa face inférieure d'une fine couche d'adhésif permettant de le fixer sur une surface…en d'autres mots un autocollant

Pôle associatif du Breil Malville
38 Rue du Breil
Breil – Barberie
Nantes

