Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson Essonne, Verrières-le-Buisson Atelier spectacle Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson Catégories d’évènement: Essonne

Verrières-le-Buisson

Atelier spectacle Verrières-le-Buisson, 29 septembre 2021, Verrières-le-Buisson. Atelier spectacle 2021-09-29 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-29 16:00:00 16:00:00 Espace Bernard Mantienne 3 voie de l’Aulne

Verrières-le-Buisson Essonne Verrières-le-Buisson Essonne Mercredi 29 septembre à 13 h 30

Ma mère est un gorille (et alors ?)

Atelier-spectacle “Le Champ des femmes” par Marie Courault de l’association Les Grands Espaces culture@verrieres-le-buisson.fr +33 1 69 53 10 37 http://cinema.ebmantienne.fr/FR/45/actualites-cinema-espace-bernard-mantienne-verrieres-le-buisson.html dernière mise à jour : 2021-09-16 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Verrières-le-Buisson Autres Lieu Verrières-le-Buisson Adresse Espace Bernard Mantienne 3 voie de l'Aulne Ville Verrières-le-Buisson lieuville 48.75251#2.27037