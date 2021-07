Champigny-sur-Marne Maison de l'histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Atelier : « Se déplacer au quotidien: prenez votre ticket ! » Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’histoire et du patrimoine

A partir de l’observation de fac-similés de tickets « authentiques » et de cartes « indices », le public retrace un siècle du quotidien des usagers des transports en commun qu’ils se déplacent en tramway, en métro, en RER, en autobus ou en bateau. Une fois, le plateau de jeu rempli, petits et grands peuvent s’essayer à la réalisation d’un ticket personnalisé en forme de flêche ou de pelle tout en participant à la création d’un rouleau géant de tickets.

Entrée libre

Sous une forme ludique, le public retrace un siècle du quotidien des usagers des transports en commun. Il peut ensuite réaliser un ticket personnalisé ayant la forme d’une flèche ou d’une pelle. Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

