Atelier scrapbooking Créances

Manche

Atelier scrapbooking Créances, 11 décembre 2021, Créances. Atelier scrapbooking 2021-12-11 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-11 12:30:00 12:30:00 Bibliothèque 105 Rue des Écoles

Réalisation d'une boîte surprise pour les fêtes de fin d'année, pour tout public dès 8 ans. Sur réservation : 02 33 07 82 64 / bibliothequecreances@orange.fr.

Bibliothèque 105 Rue des Écoles Créances