La Mine Ressourcerie, le mercredi 20 octobre à 14:00 5.00 € par participant.e / binôme parent-enfant

Venez vous initier à la robotique avec nos robots éducatifs Thymio ! Binômes parents-enfants bienvenus. La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00

