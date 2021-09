Atelier “Respect des droits” En ligne, 28 octobre 2021, Tours.

Atelier “Respect des droits”

En ligne, le jeudi 28 octobre à 14:00

Un focus sur un parcours professionnel en emploi accompagné. Animé sous forme de table ronde qui présentera un parcours emblématique et pluridisciplinaire avec des retours d’expérience et témoignage. Et une présentation de la démarche, du dispositif, des outils, et des structures Atelier animé par : * Virginie Guet, ARPS (Association pour la rééducation professionnelle et sociale) * Maud Duguet, ARPS * Françoise Roingeard, UN+1 * Camille Barillet, interFACE37 L’atelier sera suivi d’un temps de discussion — **Inscription :** [**Lien**](https://forms.gle/TnkMFySdCkxUf9yJ6) — Cet évènement fait partie d’une série de rencontres : * [Jeudi 21/10 de 14h à 15h30](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/pleniere-de-lancement-et-regards-croises-france-canada) : Plénière de lancement et Regards Croisé France-Canada * [Mardi 26/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-representation) : Atelier “Représentation” * [Mardi 26/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-bien-dans-sa-tete) : Atelier “Bien dans sa tête” * [Jeudi 28/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-autisme) : Atelier “Autisme” * [Jeudi 28/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-respect-des-droits) : Atelier “Respects des droits”

Gratuit et en ligne, sur inscription.

Sante mentale et respect des droits

En ligne Tours



