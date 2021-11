Labège Mairie de Labège Haute-Garonne, Labège Atelier Réseau Express Vélo Mairie de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Atelier Réseau Express Vélo Mairie de Labège, 29 novembre 2021, Labège. Atelier Réseau Express Vélo

Mairie de Labège, le lundi 29 novembre à 18:30

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de la pratique du vélo, le Conseil départemental s’est engagé dans l’aménagement de Réseaux Express Vélo (REV) permettant de relier rapidement Toulouse et sa périphérie en toute sécurité. Sur inscription par ici : [https://www.haute-garonne.fr/invitation/76/index.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation%20REV%201&utm_medium=email](https://www.haute-garonne.fr/invitation/76/index.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation%20REV%201&utm_medium=email) Atelier d’analyse des tracés du futur REV sur les bassins de vie Escalquens et Labège Mairie de Labège rue de la croix rose Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T18:30:00 2021-11-29T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Mairie de Labège Adresse rue de la croix rose Ville Labège lieuville Mairie de Labège Labège