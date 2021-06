Chateauneuf-sur-loire Atelier Jennifleurs,78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Atelier remèdes : les macérats huileux et les teintures mères Atelier Jennifleurs,78 rue Bonne Dame Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Deux thèmes seront abordés lors de cet atelier: les macérâts huileux et les teintures mères. Venez découvrir pourquoi et comment faire vos propres macérâts huileux à base de plantes fraîches ou sèches. Et les teintures mères n’auront plus de secrets pour vous! Pendant cette journée nous irons cueillir des plantes et les mettrons en macération. Vous repartirez avec votre MH et TM ! Frais de participation : 35€ par personne Inscription : jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

Voir http://www.jennifleurs.fr/ateliers/sante/macerats-huileux/

