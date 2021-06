Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Atelier rembourrage en lien avec l’installation DMC « Absence de soit#2 » Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling

Cet atelier, en lien avec avec l’installation DMC Absence de soit#2 « les Rembourrasses », exposées dans l’espace DMC, sera animé par l’artiste de ces œuvres, Aurélien Finance. Le textile, mis en scène et théâtralisé sera au centre de cet atelier. Pour cet atelier Il est demandé au public d’apporter un vêtement qu’il ne met plus, pour produire une sculpture rembourrée d’un trésor intime (tissu, fil…). Afin d’explorer les potentialités d’un vêtement et de mettre en place différentes techniques pour faire tenir le trésor. (Broderie, couture, noeud…) – – – – – – – – Le Parc de Wesserling vous propose plusieurs animations tout au long de l’été en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace, les Journées Amusées. Ces animations sont accessibles gratuitement sur inscription (nombre limité) pour les visiteurs munis d’un billet pour le Parc de Wesserling. Animation organisée en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace Informations pratiques : Animation accessible dès 11 ans 10h et 14h durée : 2 heures (8personnes ) inscription obligatoire – (Penser à ramener un vieux vêtement)

10,5€ adulte, 6€ enfant, gratuit enfants de moins de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T11:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T15:00:00

