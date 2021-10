Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Atelier pour enfant : modelage sur le thème d’Halloween Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : modelage sur le thème d’Halloween Ouistreham, 27 octobre 2021, Ouistreham. Atelier pour enfant : modelage sur le thème d’Halloween 2021-10-27 15:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

Ouistreham Calvados Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème d’Halloween pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les jeunes artistes pourront s’adonner au modelage et créer de leurs mains des personnages imaginaires inspirés des sculpture de Niki de Saint Phalle. Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème d’Halloween pour les… Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème d’Halloween pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les jeunes artistes pourront s’adonner au modelage et créer de leurs mains des personnages imaginaires inspirés des sculpture de Niki de Saint Phalle. dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ville Ouistreham