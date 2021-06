Vallouise-Pelvoux maison du parc national des Ecrins Hautes-Alpes, Vallouise-Pelvoux Atelier phytothérapie maison du parc national des Ecrins Vallouise-Pelvoux Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Vallouise-Pelvoux

Atelier phytothérapie maison du parc national des Ecrins, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Vallouise-Pelvoux. Atelier phytothérapie

maison du parc national des Ecrins, le lundi 26 juillet 2021 à 09:00

Dans un cadre insolite vous apprendrez à reconnaître les principales espèces végétales utiles pour vous constituer une pharmacopée de base (onguent, vinaigre, alcoolature ou teinture). La matinée est destinée à la cueillette et à la reconnaissance des plantes, la confection d’un produit naturel suivant la thématique abordée viendra clore cette journée bucolique. Fiches pédagogiques et matériel de fabrication fournis par l’intervenante. Groupe de 6 à 9 personnes. [https://www.anne-merry.com/ateliers-plantes/les-ateliers-phytotherapie](https://www.anne-merry.com/ateliers-plantes/les-ateliers-phytotherapie)

55€

Les vinaigres et préparations hydroalcooliques maison du parc national des Ecrins 05290 vallouise Vallouise-Pelvoux Vallouise Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Vallouise-Pelvoux Étiquettes évènement : Autres Lieu maison du parc national des Ecrins Adresse 05290 vallouise Ville Vallouise-Pelvoux lieuville maison du parc national des Ecrins Vallouise-Pelvoux