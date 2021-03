Labatut Labatut Labatut, Landes Atelier pêche nature Labatut Catégories d’évènement: Labatut

Landes

Atelier pêche nature, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Labatut. Atelier pêche nature 2021-09-22 14:00:00 – 2021-09-22 17:00:00

Labatut Landes Labatut EUR 50 Venez profiter d’une activité pêche encadrée par des moniteurs diplômés.

Pêche au feeder et carpe au lac de Glès à Labatut.

De 8 à 18 ans. +33 6 85 71 01 18 Venez profiter d’une activité pêche encadrée par des moniteurs diplômés.

