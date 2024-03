Atelier Patate partie Vallon de Lartel Masquières, mercredi 27 mars 2024.

Atelier Patate partie Vallon de Lartel Masquières Lot-et-Garonne

À travers cet atelier animé par Pablo Gazon, référent départemental du Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA) apprenez à planter en terre et dans la paille, déguster des variétés, imaginer et créer autour du jardin.

Bienvenue aux petits et grands !

Déjeuner en auberge espagnole.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27 17:00:00

Vallon de Lartel Tera

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine pablo.gazon@creonslafertilite.org

