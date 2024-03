Festi’Nature d’Horizon Vert Jardin Partagé d’Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot, dimanche 28 avril 2024.

Festi'Nature d'Horizon Vert La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente au forum Festi'Nature de l'association Horizon Vert !

2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente au forum Festi’Nature de l’association Horizon Vert !

N’hésitez pas à passer par notre stand pour en savoir plus sur l’action de l’Union Européenne concernant l’environnement et l’écologie. Nous proposerons également des petites animations, jeux et goodies.

Jardin Partagé d’Horizon Vert 320 Av. du Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.horizonvert.org/ »}]

