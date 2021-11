Villeneuve-d'Ascq Centre social Cousinerie Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier parents/enfants – p’tite fabrik au naturel Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier parents/enfants – p’tite fabrik au naturel Centre social Cousinerie, 1 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier parents/enfants – p’tite fabrik au naturel

Centre social Cousinerie, le mercredi 1 décembre à 09:30

**Mercredi 1 er décembre 2021, atelier “p’tite fabrik au naturel” au centre social Cocteau.** Partagez un moment en famille autour d’ateliers de fabrication de cadeaux de table de Noël en mode 100% récup’ et création de bougies. * 3 euros par famille * enfants de 3 ans – 11 ans de 9h30 à 11h30

3€ par famille

Mercredi 1 er décembre 2021, atelier “p’tite fabrik au naturel” au centre social Cocteau Centre social Cousinerie 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:30:00 2021-12-01T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Cousinerie Adresse 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq