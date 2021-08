Atelier parents / enfants “bébé fais moi signe” Vitré, 25 septembre 2021, Vitré.

Atelier parents / enfants “bébé fais moi signe” 2021-09-25 09:15:00 – 2021-09-25 Micro crèche le jardin d’étoiles 12a Rue Docteur Desportes

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Une approche ludique et chaleureuse au travers de comptines, de jeux et d’histoires.

Rendez-vous le 25 septembre prochain à 9h15.

Tarifs: 24€ la séance.

Places limitées.

Renseignements et inscriptions: bbabord@ecomail.fr. Tel: 07 48 47 64 89.

Rendez-vous à la micro-crèche “Jardin d’étoiles” à Vitré.

bbabord@ecomail.fr +33 7 48 47 64 89

Une approche ludique et chaleureuse au travers de comptines, de jeux et d’histoires.

Rendez-vous le 25 septembre prochain à 9h15.

Tarifs: 24€ la séance.

Places limitées.

Renseignements et inscriptions: bbabord@ecomail.fr. Tel: 07 48 47 64 89.

Rendez-vous à la micro-crèche “Jardin d’étoiles” à Vitré.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT – VITRE