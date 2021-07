Chantepie Atrium Chantepie, Ille-et-Vilaine Atelier parents/enfants Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Atelier parents/enfants Atrium, 18 septembre 2021, Chantepie.

Atrium, le samedi 18 septembre à 09:30

**Au programme, un mini Top Chef en famille !** Venez relever de petits défis culinaires ludiques, et un jury désignera la famille gagnante. Un moment de complicité et de convivialité garantie ! À partir de 2 ans **Inscription obligatoire** **Tarif :** 2€ par équipe

Atrium atrium avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00

