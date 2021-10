Narrosse Narrosse Landes, Narrosse Atelier parentalité Narrosse Narrosse Catégories d’évènement: Landes

Narrosse

Atelier parentalité Narrosse, 28 octobre 2021, Narrosse. Atelier parentalité 2021-10-28 19:30:00 – 2021-10-28 Mairie 117 rue des écoles

Narrosse Landes Narrosse Marine Labastugue, viendra parler de son métier passion et de l’association “La ronde solidaire des jeunes parents des Landes” créée avec Mélissandre Lemonnier et Johan Morin. Marine Labastugue, doula holistique, viendra parler de son métier passion et de l’association “La ronde solidaire des jeunes parents des Landes” créée avec Mélissandre Lemonnier et Johan Morin. +33 5 58 90 24 54 Marine Labastugue, viendra parler de son métier passion et de l’association “La ronde solidaire des jeunes parents des Landes” créée avec Mélissandre Lemonnier et Johan Morin. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Narrosse Autres Lieu Narrosse Adresse Mairie 117 rue des écoles Ville Narrosse lieuville 43.6929#-1.0083