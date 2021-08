Epfig Epfig Bas-Rhin, Epfig Atelier Oeno : Initiez-vous à l’art de la dégustation Epfig Epfig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Epfig

Atelier Oeno : Initiez-vous à l’art de la dégustation Epfig, 16 octobre 2021, Epfig. Atelier Oeno : Initiez-vous à l’art de la dégustation 2021-10-16 16:00:00 – 2021-10-16 18:00:00

Epfig Bas-Rhin Epfig EUR Visite guidée de la Cave et Initiation à l’Art de la dégustation (œil, nez-bouche). Repartez avec votre kit du dégustateur (verre INAO, bouteille de 75cl d’un vin de Terroir, les outils du dégustateur) Julien vous livrera ses secrets pour élaborer et apprécier les Vins & Crémants d’Alsace du Domaine Francis BECK & FILS certifié HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE. Après vous avoir expliqué le travail de la vigne et ses choix culturaux pour préserver la biodiversité de notre environnement, vous poursuivrez par la visite guidée du vendangeoir, de la cave et du chai à barriques. Vous aurez plaisir ensuite à déguster 6 vins de Terroir et d’Exception en découvrant les différentes étapes (Œil, Nez, Bouche). Sur inscription préalable. Ouverture exceptionnelle du domaine tout le week-end Découverte du travail de la vigne et du vin, initiation à la dégustation +33 6 77 01 58 53 Visite guidée de la Cave et Initiation à l’Art de la dégustation (œil, nez-bouche). Repartez avec votre kit du dégustateur (verre INAO, bouteille de 75cl d’un vin de Terroir, les outils du dégustateur) Julien vous livrera ses secrets pour élaborer et apprécier les Vins & Crémants d’Alsace du Domaine Francis BECK & FILS certifié HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE. Après vous avoir expliqué le travail de la vigne et ses choix culturaux pour préserver la biodiversité de notre environnement, vous poursuivrez par la visite guidée du vendangeoir, de la cave et du chai à barriques. Vous aurez plaisir ensuite à déguster 6 vins de Terroir et d’Exception en découvrant les différentes étapes (Œil, Nez, Bouche). Sur inscription préalable. Ouverture exceptionnelle du domaine tout le week-end dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Epfig Autres Lieu Epfig Adresse Ville Epfig lieuville 48.35476#7.47854