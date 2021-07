Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Atelier numérique La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier numérique La Médiathèque, 11 septembre 2021, Orléans. Atelier numérique

La Médiathèque, le samedi 11 septembre à 10:00

Nos ateliers de pratique numérique évoluent. Proposés à la Médiathèque centrale sur un thème précis chaque mois, ils sont ouverts à tous sans inscription préalable. Désormais il vous suffit de vous rendre dans la salle numérique, équipée d’ordinateurs réservés à ces ateliers, et d’y rencontrer nos médiateurs numériques. Ils se tiennent à votre disposition pour vous proposer un parcours guidé ou répondre à vos questions en lien avec le thème de l’atelier. Attention, les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues. Accès libre, sans inscription. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Découvrir le site internet des Médiathèques La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans