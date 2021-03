Cazères Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères, Haute-Garonne Atelier numérique « Femmes et Hommes de la Retirada » Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Atelier numérique « Femmes et Hommes de la Retirada » Communauté de Communes Coeur de Garonne, le vendredi 26 mars

Communauté de Communes Coeur de Garonne, le vendredi 26 mars à 18:30

Les réfugiés espagnols ont été des dizaines de milliers, exilés en Haute-Garonne en février 1939. Comment retracer leur parcours ? Cet atelier en visio-conférence vous aide dans vos recherches… // Retracer le parcours d’un exilé républicain espagnol \\ Cet atelier « Coaching en archives » est conçu pour fournir des outils et une méthode de recherche pour les personnes cherchant à reconstituer le parcours d’un ou d’une réfugié.e espagnol.e. en France lors de la Retirada de février 1939. Quelles sources consulter, quels services contacter ? On vous dit tout et nos experts répondront à vos questions. Animation : Chantal Pagès (Archives départ.) et Lionel Farrando (Musée de la Résistance). En partenariat avec le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. // Infos pratiques \\

– Quand ? Vendredi 26 mars 2021 – de 18h30 à 20h.

– Pour s’inscrire : envoyez un mail à [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) pour obtenir le lien d’accès à la visioconférence. Pas de réservation par téléphone.

Proposé par les Archives départementales de la Haute-Garonne Communauté de Communes Coeur de Garonne 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T18:30:00 2021-03-26T20:00:00

Communauté de Communes Coeur de Garonne 31220 Cazères