Jardins du Hêtre, le mercredi 28 juillet à 17:00

Cette activité est proposée par l’association Astuce. Un moment de détente garantie vous attend dans la petite forêt du jardins du Hêtre avec jeux, contes et ateliers nature. 2 ateliers de 1 heure sur inscription au 06.17.65.92.49 20 places disponibles.

Sur inscription

Sur le thème de la nature Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix Nord Nord

2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T19:00:00

