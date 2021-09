Châtellerault Le 4 Châtellerault Châtellerault, Vienne Atelier ” Montage Vidéo” Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier ” Montage Vidéo” Le 4 Châtellerault, 8 décembre 2021, Châtellerault. Atelier ” Montage Vidéo”

Le 4 Châtellerault, le mercredi 8 décembre à 14:00

Apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo

sur inscription

Apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le 4 Châtellerault Adresse 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le 4 Châtellerault Châtellerault