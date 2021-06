Le Cailar Terrattitude chez Fraunié Plants Gard, Le Cailar Atelier « Mon ami l’insecte » Terrattitude chez Fraunié Plants Le Cailar Catégories d’évènement: Gard

Atelier « Mon ami l’insecte » Terrattitude chez Fraunié Plants, 18 juin 2021-18 juin 2021, Le Cailar. Atelier « Mon ami l’insecte »

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Terrattitude chez Fraunié Plants

Venez observer nos amis les insectes qui nous aident tous les jours à préserver les plants potagers.

Accès libre

Découverte des insectes qui nous veulent du bien Terrattitude chez Fraunié Plants Chemin du grand Plantier 30740 Le Cailar Le Cailar Chez Fraunié Plants chemin du grand plantier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T10:30:00 2021-06-18T16:30:00;2021-06-19T10:30:00 2021-06-19T16:30:00;2021-06-20T10:30:00 2021-06-20T16:30:00

