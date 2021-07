Paris Labo de l’édition , Paris&Co Paris Atelier Mix The Brain : Grands Evènements Sportifs Internationaux, l’opportunité d’innover pour la ville de demain Labo de l’édition | Paris&Co Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Mix The Brain : Grands Evènements Sportifs Internationaux, l’opportunité d’innover pour la ville de demain Labo de l’édition | Paris&Co, 22 septembre 2021, Paris. Atelier Mix The Brain : Grands Evènements Sportifs Internationaux, l’opportunité d’innover pour la ville de demain

Labo de l’édition | Paris&Co, le mercredi 22 septembre à 09:00 événement uniquement accessible aux membres du Club

Mix the Brain Labo de l’édition | Paris&Co 2, rue saint Médard. Paris 5 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Labo de l’édition , Paris&Co Adresse 2, rue saint Médard. Paris 5 Ville Paris lieuville Labo de l’édition , Paris&Co Paris