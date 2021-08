Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Atelier « Mémoire » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Atelier « Mémoire » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 19 octobre 2021, Menton. Atelier « Mémoire »

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mardi 19 octobre à 10:00

Les ateliers mémoires proposés s’adressent à des séniors sans troubles majeurs du comportement. Ils s’inscrivent dans le cadre d’actions de prévention, permettent la dédramatisation de l’oubli, la prise de confiance en soi et la resocialisation. Ces ateliers mémoire se composent d’exercices ludiques et pratiques visant à stimuler les différentes formes de mémoire. Les exercices sollicitent l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisent l’attention, l’observation et la concentration. Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Présenté par Marie Jolland, Psychologue L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton