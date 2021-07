Rouen Rouen sur mer Rouen, Seine-Maritime Atelier marionnettes à doigts Rouen sur mer Rouen Catégories d’évènement: Rouen

le samedi 17 juillet à 14:00

Dans le cadre de Rouen sur Mer organisé par la Ville de Rouen, Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose un atelier de création de marionnettes à doigts fabriquées en majorité avec des éléments de récupération recyclées. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Atelier animé par la Compagnie « Viens on rêve ».

Entrée libre

En binôme parent-enfant, venez fabriquer vos marionnettes à doigts Rouen sur mer Quai Rive Gauche – Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T19:00:00

