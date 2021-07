Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Atelier – Lire avec les oreilles ! Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Atelier – Lire avec les oreilles ! Kaysersberg Vignoble, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Atelier – Lire avec les oreilles ! 2021-09-16 14:00:00 – 2021-09-16 16:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Dégustation sonore et présentation de l’espace Facile à lire ! Sur réservation On tend l’oreille pour une belle dégustation sonore. +33 3 89 47 35 35 Dégustation sonore et présentation de l’espace Facile à lire ! Sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Étiquettes évènement : Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.14133#7.25832