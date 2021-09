Brest auberge de jeunesse de Brest Brest, Finistère Atelier « Limites et clôtures : comment faire simple, beau, local et facile d’entretien » auberge de jeunesse de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Atelier « Limites et clôtures : comment faire simple, beau, local et facile d’entretien » auberge de jeunesse de Brest, 15 octobre 2021, Brest. Atelier « Limites et clôtures : comment faire simple, beau, local et facile d’entretien »

auberge de jeunesse de Brest, le vendredi 15 octobre à 14:00

L’atelier « Limites et clôtures : comment faire simple, beau, local et facile d’entretien » animé par le CAUE du Finistère le vendredi 15 octobre de 14h à 16h, fait écho à l’exposition « Entr’ouvert » insatllée à l’auberge de jeunesse et propose des solutions pour passer aux actes ! Vous avez un projet de clôture, de portail ou de plantation en périphérie de votre jardin. Les solutions prêtes à l’emploi ne vous conviennent pas. Vous avez l’intuition que ce projet nécessite un minimum de réflexion, qu’il tienne véritablement compte du contexte architectural et paysager, de vos besoins et de vos ressources. Cet atelier est à vous ! En deux heures montre en main seront abordées des notions de contexte, de réglementation, de méthode, de paysage et d’architecture sous la forme d’illustrations, de croquis et d’échanges avec les participants. Vous repartirez avec toute l’inspiration nécessaire à la bonne réalisation de votre projet. Atelier gratuit, sur inscription auprès du CAUE du Finistère au 02.98.98.69.15 ou par mail, à l’adresse suivante : [contact@caue-finistere.fr](mailto:contact@caue-finistere.fr)

Sur inscription auprès du CAUE du Finistère (02.98.98.69.15)

Journées nationales de l’architecture auberge de jeunesse de Brest brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu auberge de jeunesse de Brest Adresse brest Ville Brest lieuville auberge de jeunesse de Brest Brest